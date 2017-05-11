Нью-Дели, 11 мая, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Базовый вариант Renault Duster, продающийся в Индии, не прошел краш-тест, получив ноль звезд за защиту взрослых пассажиров передних сидений, об этом 11 мая сообщило индийское издание Business Standart.

Источник — скриншот с сайта youtube, GlobalNCAP Краш-тест Renault Duster

В Индии Duster в базовой комплектации продается без подушек безопаности. Испытания автомобиля проводила компания Global NCAP, занимающаяся вопросами безопасности автомобилей. Результаты испытаний организация предоставила в своем отчете.

Краш-тест показал, что из-за отсутствия подушек безопасности травмы водителя были бы несовместимыми с жизнью. Duster также заработал всего 2 звезды за уровень защиты детей на заднем сиденье.

«Вызывает тревогу тот факт, что во время Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН мы снова сталкиваемся с автомобилем, который получает в Индии ноль звезд при краш-тесте», — сказал генеральный секретарь глобальной программы NCAP Дэвид Уорд.

Также Уорд отметил, что версия Duster с подушками безопасности получила оценку в три звезды, но это тоже плохо, поскольку автомобили, поставляющиеся в Индию, оснащаются уменьшенной подушкой безопасности. По сведениям Global NCAP модели Duster, продаваемые в Латинской Америке, имеют большие подушки безопасности.

Тем не менее, Renault India заявила Дэвиду Уорду, что все ее продукты соответствуют требуемым нормам безопасности, установленным властями и превосходят их, поскольку прохождение автомобилями краш-тестов станет обязательным только в 2019 году.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что новую версию Duster Renault может показать уже на автосалоне во Франкфурте, который пройдет в сентябре 2017 года, а продавать модель компания начнет в первом квартале 2018 года.