Киев, 11 мая, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем Facebook заявил, что после появления информации о слежке сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) за журналистом Павлом Шереметом накануне его убийства, должны быть уволены следователи по его делу.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«После этого расследования все главные следователи по этому делу должны быть как минимум немедленно уволены», — так Саакашвили прокомментировал совместное расследование международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project и журналистов украинского проекта «Следствие.Инфо» .

По данным журналистов, в ночь перед убийством Шеремета возле его дома был замечен предполагаемый сотрудник службы. Журналист погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

При этом в СБУ отметили, что человек по имени Игорь Устименко, которого заметили у дома журналиста, был уволен из ведомства еще в 2014 году.

«Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не было бы, о чем говорить», — написала в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Также в ведомстве напомнили, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета ведет национальная полиция.