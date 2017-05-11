Саратов, 11 мая, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В Саратовской области вынесен приговор 21-летнему Виталию Максименко, 22-летнему Александру Матвееву, 25-летнему Дмитрию Грибову, 23-летнему Антону Гауну, которые признанны виновными в похищении местных жителей, вымогательстве у них денежных средств, а также понуждении к действиям сексуального характера, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

Цитата к/ф «Том Сойер». реж. Гермина Хунтгебурт. 2011. Германия На кладбище

Как отметили в ведомстве, суд установил, что 14 сентября 2014 года четверо молодых людей под предлогом того, что якобы Гаун отравился неизвестным веществом, переданным ему 22-летним знакомым, похитили того. На личном автомобиле Грибова они вывезли его в лесополосу, расположенную за пределами села Красный Яр Энгельсского района. Там они, угрожая оружием, заставили знакомого выкопать яму для его могилы. Свои действий они снимали на камеру мобильного телефона. После этого подельники выдвинули потерпевшему требование о передаче им 100 тыс. рублей за якобы причиненный Гауну вред, на что тот согласился и дал расписку.

Потерпевший рассказал преступникам, что вещество он получил от 23-летнего жителя одного из сел Энгельсского района. Тогда, 25 сентября 2014 года трое из них — Максименко, Матвеев, Грибов назначили последнему встречу, на которую он прибыл с приятелем. Применяя насилие и угрожая применением оружия, молодых людей поместили в багажник автомобиля, на котором вывезли в ту же лесополосу в Энгельсском районе, где аналогичным образом заставили выкопать яму под могилу. После этого они понудили потерпевшего к совершению действий сексуального характера.

Впоследствии, молодые преступники, шантажируя распространением имеющихся у них видеозаписями произошедшего, выдвинули потерпевшему и его приятелю требования о передаче им по 100 тыс. рублей. В начале октября 2014 года Максименко и Грибов задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконным обороте наркотических средств. В ходе проведения проверочных мероприятий на мобильном телефоне были обнаружены те самые видеозаписи. Это послужило основанием для дальнейшего разбирательства по данным фактам.

Приговором суда преступникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.