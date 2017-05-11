Москва, 11 мая, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Рынок нефти остается 11 мая в приподнятом настроении. Цены на черное золото бодро идут вверх и на основании ожиданий будущих событий, важных для рынка нефти, и на фоне последних отчетов по запасам сырья, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сорта Brent торгуется днем по $50,99 (+1,5%). Легкая нефть WTI стоит $48,08 и дорожает на 1,6%.

Нефтяная скважина

«Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал сокращение запасов черного золота больше, чем прогнозировалось. Рынок сосредоточился именно на этом и оставил без особенного внимания компонент запасов бензина, который снизился на 400 тыс. баррелей. Впрочем, данные по бензину остаются очень неоднородными: физический спрос на топливо в США все еще весьма скромный, и он не перекрывает спроса на нефть со стороны НПЗ», — отметила эксперт.

По ее мнению, «в этот раз рынок не стал анализировать показатели по добыче нефти в США, хотя неделей ранее именно этот нюанс спровоцировал резкую распродажу на площадке. Суточная добыча нефти расширилась на 21 тыс. баррелей, или 0,23%».

«Выкачка нефти увеличивается, этот тренд носит устойчивый характер, но участники рынка почему-то глубоко уверены в том, что продление соглашения ОПЕК каким-то неведомым способом уберет из биржевых цен влияние этого фактора», — отметила Бодрова.

«Внимание к ОПЕК сейчас очень велико. 11 мая картель выпустит статистику по спросу и предложению нефти. На 25 мая намечен большой сбор стран-нефтепроизводителей с тем, чтобы продлить действующие сейчас соглашение по добыче и заморозке сырья. По сути, все текущие покупки основаны на ожидании достижения договоренностей ‑ и как только точка в вопросе будет поставлена, нефть заметно отступит», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки цены на нефть прибавили более 4%. 11 мая утром фьючерс Brent находится на уровне $50,64. Скорее всего, движение цен вверх продолжится, и рынок может подойти к верхней планке коридора $48−52.