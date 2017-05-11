Москва, 11 мая, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Дома высотой от шести до 14 этажей будут предоставлены жителям Москвы, переселенным из намеченных под снос пятиэтажек, заявил 11 мая московский мэр Сергей Собянин эфире радиостанции «Вести ФМ».

Mikhail092 Хрущёвка

«Это не какие-то небоскребы, дома от 6 до 14 этажей», — пояснил он.

По словам Собянина, москвичи будет переселены в современные дома, рыночная стоимость которых выше, чем стоимость пятиэтажек — на 25−30%. Качество жилья также значительно выше, вырастет и жилплощадь.

Глава Москвы уточнил, что строительство новых домов начнется в течение года — после утверждения программы.

Мэра спросили, когда начнется строительство первых домов для переселения жильцов пятиэтажек.

«Есть дома «на выходе», те, которые строили до этой программы, часть мы сможем задействовать в этой программе», — сказал он.

Напомним, на официальном сайте московской мэрии опубликован список из 4566 пятиэтажек, предназначенных под снос. Однако многие не довольны, что их дома не попали в этот список, и добиваются расширения программы.

Читайте подробнее: Жители пятиэтажек позвали Собянина на митинг в гайд-парк

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая Собянин заявил, что полная реализация программы реновации потребует не менее десяти лет.