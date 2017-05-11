Москва, 11 мая, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Рубль 11 мая торгуется с повышением. Ключевая опора покупателей рубля кроется в нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль

«После того как Американский институт нефти и Минэнерго США на этой неделе представили данные, отражающие сокращение запасов черного золота в стране, рынок начал бурно покупать. По факту это мало что значит — спрос на бензин в Соединенных Штатах остается ограниченным. Но рынку главное — повод», — отметила .

По ее мнению, «поклонники рубля не пугаются надувающегося сырьевого «пузыря», как не боятся и комментариев российского Центробанка. Сегодня пресса цитирует слова Эльвиры Набиуллиной, которая считает, что покупать валюту в состав резервов можно будет, когда инфляция опустился ниже 4%. Напомню, что сейчас, по официальным расчетам, индекс потребительских цен в РФ оценивается в 4,1% г/г».

«Считается, что покупка валюты будет оказывать давление на курс рубля. Обычно инвесторы активно реагируют даже на сами озвученные намерения на этот счет, но сегодня покупателей рубля ничто не настораживает. Фактически, рубль восстановился к отметкам начала мая и отыграл у доллара весь объем предыдущего ослабления», — высказал сове мнение эксперт.

Добавим, 11 мая доллар США падает на 0,6% и стоит 57,07 рубля, единая европейская валюта снижается на 0,7% и стоит 62,04 рубля. Официальные курсы Центробанка РФ на 12 мая понижены — до 57,11 рубля за доллар (-97 копеек) и 62,15 рубля за евро (-111 копеек).

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты предполагают, что в ближайшее время позитивные тенденции для рубля сохранятся, и котировки доллара могут снова опуститься к 56 рублям.