Вашингтон, 11 мая, 2017, 14:36 — ИА Регнум. В своем материале по итогам встречи президента США Дональда Трампа с Лавровым Глассер собрала точки зрения и оценки действий российского министра в Вашингтоне. По мнению ряда собеседников автора из бывших администраций Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, среди дипломатов США Лавров не пользуется большой любовью.

Pereprava.org Бревно в глазу

Так, один из бывших членов администрации Буша-младшего назвал Лаврова «сволочью». Дипломат времен администрации Обамы заявил, что Лавров «беспрестанно поносил и запугивал нас, прибегая к сарказму и оскорблениям».

«Его задача состояла в том, чтобы поносить, давить и травить нас и секретаря Керри, пока мы не согласны с точкой зрения России», — подчеркнул он.

Автор пишет, что, по словам большого числа официальных лиц США, глава российской дипломатии является министром, который, во-первых, идеологически гибок, благодаря чему он может и обрушиться с критикой на США, и воздавать похвалы таким политикам, как Трамп, а во-вторых, он очень ценен для Путина, поскольку является пропагандистом и распространителем «фейковых новостей» мирового уровня, наравне с самим Трампом.

Эти качества стали преимуществом для Лаврова при переговорах с Трампом, чья внешняя политика еще не сформировалась. Ряд экспертов по России, с которым общался автор, выразили тревогу относительного того, что Трамп позволяет Лаврову — и Путину — устанавливать условия своих отношений по ключевым вопросам, таким как Сирия и Украина.

С 2004 года целью Лаврова и Владимира Путина было достижение одной цели: возвращение величия России. И еще лучше, если эта цель будет достигнута за счет интересов США. Таким образом, для Лаврова и Путина состоявшаяся в Белом доме сцена стала подтверждением того, что их крен в сторону Трампа после многих лет напряженных отношений с двумя подряд президентами может принести плоды, заключает автор.