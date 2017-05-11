Москва, 11 мая, 2017, 15:13 — ИА Регнум. 14 мая, в воскресенье, в Москве будут воссозданы события 15 мая 1935 года, когда в столице началось регулярное движение поездов, заявил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, сообщает 11 мая информационный центр правительства Москвы.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Московский метрополитен

«Наверно, самым значимым событием празднования 82-летия Московского метро станет историческая реконструкция событий 15 мая 1935 года. То есть 14 мая мы в точности постараемся реконструировать события 15 мая 1935 года, когда открывалось метро в Москве», — отметил Пегов.

Кроме того, праздничные мероприятия дополнятся ставшим уже традиционным парадом подвижного состава, исторические поезда будут ходить по Кольцевой линии согласно очередности создания. С момента открытия метрополитена в субботу, 13 мая, до его закрытия в воскресенье, 14 мая, пассажирам подземки представится уникальная возможность увидеть весь подвижной состав, который эксплуатируется в Московском метрополитене.

«Как обычно откроет его поезд «Еж», который еще эксплуатируется на Таганско-Краснопресненской линии. В этом году замкнет кольцо из поездов поезд «Москва», в этот день мы его запустим на Кольцевую линию. Не все попадают на Таганско-Краснопресненскую линию. Здесь будет уникальная возможность познакомиться со всем подвижным составом, который эксплуатируется в Московском метрополитене», — заключил Пегов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) указали на махинации при госзакупках при строительстве третьего пересадочного контура, которые могут обернуться потерей более чем 7,5 млрд бюджетных рублей.

Член регионального штаба ОНФ в Москве Илья Свиридов рассказал: «К нам обратились участники торгов с просьбой провести анализ открытого конкурса, объявленного в марте 2017 г. с начальной (максимальной) ценой контракта 69,8 млрд руб. Согласно сведениям заявителей, данный конкурс предназначался другой компании. По довольно странному стечению обстоятельств впоследствии конкурс был признан несостоявшимся. Заказчик — АО «МОСИНЖПРОЕКТ» (организация, собственником которой на 100% является Департамент строительства города Москвы) — отклонил две заявки, а с единственным участником, допущенным до торгов, заключать договор не стал».

Подробности читайте здесь: При строительстве московского метро обнаружили многомиллиардные махинации