Киев, 11 мая, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Решение Совета министров ЕС о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в страны ЕС является большим шагом на пути к «независимости страны». Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко, опубликованном на его сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ЕС

«Безвиз» — это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу, — говорит глава государства. — Это — гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства».

По его мнению, Украина «порывает с постсоветским прошлым» и все в большей степени становится «частью единого европейского цивилизационного пространства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 17 мая в Страсбурге будет подписано соглашение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС.

«Совет министров ЕС принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия», — сказал глава государства.

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