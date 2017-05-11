Мадрид, 11 мая, 2017, 14:30 — ИА Регнум. В ходе пленарного заседания парламента Испании 11 мая депутаты планируют одобрить инициативу Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) о подаче прошения правительству по реализации Закона об исторической памяти и эксгумации останков диктатора Франсиско Франко из мемориального комплекса «Долина Павших», — сообщает испанское издание El Mundo.

Франсиско Франко и Адольф Гитлер

Это предложение обсуждалось 9 мая на пленарном заседании и, вопреки ожиданиям, не привлекло единодушной поддержки левых партий, в связи с этим коалиция «Унидос-Подемос» и Республиканские левые Каталонии (РЛК) вели переговоры с ИСРП по поводу принятия их поправок к предложению.

Коалиция «Подемос» грозилась воздержаться от голосования, если социалисты не примут поправки, однако, в конце концов, решили голосовать в пользу текста обращения.

С другой стороны, Народная партия Испании (НПИ) выступает против предложения в целом, в то время как левоцентристская Гражданская партия («Сьюдаданос») готова поддержать предложение при условии, что социалисты не принимают поправки левых Каталонии.

С поддержкой «Подемос» и Гражданской партии инициатива ИСРП может быть принята уже этим вечером. Однако предложенная инициатива не имеет статуса закона, поэтому правительство юридически не обязано выполнять ее требования.

В дополнение к эксгумации останков Франко, предложение социалистов также включает прошение о перенесении останков испанского политического деятеля, исповедовавшего идеологию итальянского фашизма Бенито Муссолини, Хосе Антонио Примо де Риверы на «не самое заметное» место на территории комплекса.

Кроме того, инициатива предусматривает аннулирование любых субсидий тем, кто превозносит или защищает диктатуру или выступает за отмену приговоров, вынесенных по уголовным делам против Франко.

Напомним, после Гражданской войны в Испании, продолжавшейся с 1936 по 1939 год, и победы оппозиционной Народному фронту испанской военно-националистической диктатуры в 1940 году диктатор Франсиско Франко Франко приказал начать возведение мемориала всем погибшим в годы Гражданской войны, получившего название «Долина Павших».

Комплекс расположен недалеко от монастыря Эскориал, в 58 км от Мадрида в горах Гвадаррамы. Там же после своей смерти в 1975 году был похоронен сам Франко. Вопрос о его перезахоронении был поставлен в 2007 году после принятия Закона об исторической памяти, который определял мемориал «Долина Павших» как памятник жертвам франкизма. Однако тогда реализация этого закона застопорилась после потери социалистами парламентского большинства.