Улан-Удэ, 11 мая, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В Бурятии празднование Дня Победы омрачил неприятный инцидент. Информация о нем появилась сначала в соцсетях, а затем и в местных СМИ. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, 9 мая вдове ветерана Великой Отечественной войны Клавдии Клочихиной так и не удалось попасть на трибуну для ветеранов на главной площади Улан-Удэ.

Egov-buryatia.ru Ветераны. Улан-Удэ. 9 мая 2017

Об инциденте сообщила внучка Клавдии Алексеевны. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что вдова ветерана, труженица тыла Клавдия Клочихина (1924 года рождения) не попала на трибуну.

«Сотрудники полиции Бурятии со стороны улицы Коммунистическая отказались пропустить мою маму и бабушку и направили с толпой через рамки металлоискателей!!! Печально и горько, что для них возраст, медали и статус не имеют никакого значения!!! Позор вам, сотрудники полиции и волонтеры, которые только плечами пожимали!!!», — именно такую эмоциональную запись оставила внучка вдовы ветерана на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Местным журналистам удалось связаться с внучкой Клавдии Клочихиной Полиной Столбовских.

«Мы, в общем-то, сами пошли на парад, с портретом дедушки, с бабушкой, думали, что без проблем сможем также ее при помощи сотрудников полиции провести на эту трибуну для ветеранов. Но со стороны улицы Коммунистическая, со стороны Элеватора, получается, там вот сотрудники полиции сказали, что нет, мы вас не пропустим, здесь сейчас пойдет тяжелая техника. Хотя до парада там оставалось порядка 20−25 минут», — цитирует Столбовских телеканал АТВ.

Ветерану пришлось обойти всю площадь, но пройти к трибуне так и не удалось.

«Бабушка нас сама пыталась успокаивать, мою маму, меня, то есть внучку, дочку, чтобы мы не расстраивались. Ну, а дома дала уже волю чувствам и сказала, что, возможно, это был ее последний День Победы», — рассказывает внучка Клавдии Клочихиной.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в МВД по Бурятии.

«9 мая при проведении Парада Победы и прохождении «Бессмертного полка» нами было организовано периметральное ограждение, где определены пункты пропуска, на которых представители Оргкомитета органов исполнительной власти осуществляли пропуск ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, детей войны, а также сопровождающих их лиц к месту проведения мероприятий. Сопровождение к месту мероприятия оказывали волонтеры из числа студентов. В отсутствие организаторов и волонтеров сотрудник полиции, охранявший правопорядок, находясь на проезжей части, где стояла военная техника, перенаправил ветерана и ее родственников к пункту пропуска в общий поток. Выяснив ситуацию, сотрудники полиции извинились перед Клавдией Алексеевной и ее родными», — прокомментировал начальник отдела УОООП МВД по Республике Бурятия полковник полиции Евгений Норбоев.

В целом, по информации полицейских, общественный порядок и безопасность на мероприятиях 9 мая были обеспечены в полном объеме.