Берлин, 11 мая, 2017, 14:19 — ИА Регнум. «НАТО не будет участвовать в боевых операциях, никто не запрашивал, чтобы НАТО сыграла роль в боевых операциях ни в Сирии, ни в Ираке», — сказал он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По словам Столтенберга, альянс намерен, как и прежде, предоставлять самолеты AWACS и проводить обучение военных.

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что соответствующее решение официально будет принято на майском саммите НАТО в Брюсселе. Переговоры по этому вопросу планируется завершить к 25 мая.

«Мы ведем переговоры о том, должна ли НАТО официально стать частью коалиции, эти консультации продолжаются», — пояснила Меркель.

Напомним, антитеррористическую коалицию в Сирии, в Ираке и в Ливии возглавляют США. В Сирии она действует против террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не на стороне законного правительства. Коалиция поддерживает так называемую умеренную оппозицию.

На территории Сирии и Ирака в коалицию входят Великобритания, Иордания, Франция, Турция, Марокко. На стороне коалиции воюет и курдское ополчение. Роль НАТО в коалиции — предоставление разведывательной информации, самолетов AWACS и обучает иракских сил безопасности.