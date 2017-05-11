Краснодар, 11 мая, 2017, 14:13 — ИА Регнум. «Кубань всегда была частью России. Точка», — так ответил украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, объявившему Кубань захваченной украинской территорией, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кубанские казаки

«Мы должны настолько вместе сплотиться, чтобы сюда никто не заполз. И даже не думал и даже не рассуждал на эту тему, что Кубань в каких-то страшных снах может стать украинской. Никогда она не была и не будет», — отметил глава края.

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По словам Вениамина Кондратьева, «если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани». Губернатор напомнил, что когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование Российскую землю для создания казачьих куреней, продовольственные проблемы современной Украины не брались и не могли браться, потому что на тот момент ее не существовало как таковой.

«А сегодня на чужой каравай рот не разевай», — заключил глава края.

Также Вениамин Кондратьев заявил о готовности отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что восстановление авиасообщения с Россией возможно только после возвращения Крыма, востока Украины и Кубани.