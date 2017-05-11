Москва, 11 мая, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Доходы федерального бюджета составили 3,6 трлн рублей, или 26,9% прогнозного показателя (на 24,8% больше показателя в аналогичном периоде 2016 г.). Из общего объема нефтегазовые доходы составили 1,5 трлн рублей (30,1% прогноза), что в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2016 г., ненефтегазовые доходы — 2,1 трлн рулей (25,1%), что на 10,2% больше аналогичного показателя 2016 г. Такие данные представлены в докладе Счетной палаты РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВВП России

Расходы федерального бюджета исполнены в сумме 3,9 трлн рублей, или 23,7% показателя сводной росписи с изменениями, что на 10% выше аналогичного показателя 2016 г. Правительством России в текущем году было принято решение, согласно которому главным распорядителям следует принять исчерпывающие меры по обеспечению равномерного и эффективного использования средств федерального бюджета в 2017 г.

При этом отмечается неравномерное исполнение расходов федерального бюджета. Так, уровень исполнения расходов федерального бюджета в марте 2017 г. почти на 24,7% превысил уровень исполнения, сложившийся в январе, на 34,4% — в феврале 2017 г., что обусловлено в основном сложившейся динамикой расходов по разделам «Национальная оборона» и «Национальная экономика».

Наименьший уровень исполнения расходов (менее 10% сводной росписи) отмечен по следующим главным распорядителям: ФАДН России — 1,3%, Минвостокразвития России — 1,4%, Росмолодежь — 2,3%, Росавиация — 4,6%, Ростуризм — 6,5%, Минтранс России — 7,8%, Минспорт России — 8,1%, Минкавказ России — 9,1%, Росавтодор — 9,4%.

По некоторым из перечисленных главных распорядителей низкий уровень исполнения бюджетных ассигнований отмечается на протяжении ряда лет (Минвостокразвития России, Росмолодежь, Росавиация, Минспорт России, Минкавказ России и Росавтодор).

Дефицит федерального бюджета сложился в сумме 273,4 млрд рублей, или 0,3% утвержденного объема ВВП (в аналогичном периоде 2016 г. дефицит был отмечен на уровне 0,8% утвержденного ВВП).

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, финансирование дефицита федерального бюджета в основном обеспечено за счет размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации.

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