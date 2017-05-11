Киев, 11 мая, 2017, 14:11 — ИА Регнум. В четвертый раз продлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине, сообщает 11 мая УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская энергетика

Решение было принято сегодня, 11 мая, в ходе заседания Кабинета министров Украины, по предложению министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый раз режим чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине был введен 17 февраля из-за дефицита энергетического топлива, который был вызван блокадой Донбасса. Второй раз чрезвычайные меры Кабмин продлил 16 марта на месяц, третий раз — 12 апреля.

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Напомним, энергетический кризис на Украине начался после того, как украинские националисты объявили блокаду Донбасса. В результате этого Украина перестала получать из Донбасса уголь антрацитовой группы, который служит основным топливом для многих ТЭС Украины.

На данный момент на Украине работает только одна антрацитовая ТЭС — Луганская. Оставшиеся пять — Змиевская ТЭС, Приднепровская ТЭС, Трипольская ТЭС, Криворожская ТЭС и Славянская ТЭС — остановлены из-за нехватки топлива.