Лондон, 11 мая, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Le Parisien.

joshjdss Alexis Sanchez. FC Arsenal

Контракт Санчеса с «Арсеналом» заканчивается по окончании сезона. Сейчас чилийского форварда хотят видеть у себя такие клубы как Бавария, Манчестер Сити, ПСЖ, Челси и Интер. Однако шансы «Баварии» выглядят наиболее предпочтительными. Сообщается, что на решение чилийского нападающего может повлиять его соотечественник, играющий в Мюнхене, Артуро Видаль.

«Для меня это не хороший сезон, потому что я пришел в Арсенал, чтобы выигрывать титулы. Я разочарован тем, что мы не в состоянии выиграть что-нибудь», — сказал Санчес.

Также форвард заявил, что вопрос о новом контракте он обсудит с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером по окончании сезона.