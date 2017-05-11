Нея, Костромская область, 11 мая, 2017, 14:04 — ИА Регнум. В городе Нея (Костромская область) 16-летний подросток погиб под колесами товарного поезда, сообщает ГТРК «Кострома» со ссылкой на сведения регионального Следственного комитета.

LxAndrew Поезд

Трагедия случилась в ночь с 9 на 10 мая. Подросток ночью сбежал из дома через окно. Родители о том, что их сына нет дома, не знали. Юноша отправился к железнодорожным путям на улице Дружбы и вышел на рельсы. Он видел, что к нему приближается товарный поезд, но ждал, пока состав приблизится на опасное расстояние, а затем попытался спрыгнуть в сторону.

Однако избежать трагедии не удалось — поезд зацепил подростка, и тот скончался на месте от полученного удара. Выяснением подробностей несчастного случая занимаются следователи.

«Со слов родителей, любил проверять жизнь, никогда не думал о последствиях. С места происшествия изъят его телефон, а из дома — ноутбук. Все обстоятельства несчастного случая будем проверять тщательно и досконально», — цитирует издание сле­дова­теля Мантуровского МСО СУ СК РФ по Костромской области Алексея Буярова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Костромской области (город Шарья) двое подростков оказались в больнице после попытки сфотографироваться на железнодорожном вагоне-цистерне. 30 апреля 18-летний юноша и 17-летняя девушка забрались на вагон-цистерну, получили удар электрическим током и загорелись. В Шарьинской окружной больнице сообщили, что подростки получили ожоги 80% тела. 1 мая обоих переправили в ожоговый центр в областном центре. Молодой человек в разговоре со следователями отрицал, что залезал на вагон.