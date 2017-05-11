Москва, 11 мая, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Банк России, проверив в 2016 году 27 банков в рамках закона о государственном оборонном заказе, выявил операции, направленные на обналичивание средств: на них пришлась четверть всех нарушений, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет регулятора.

Cornwelljackson.com Аудитор

Были выявлены операции, «не имеющие явного экономического смысла, схемные операции, направленные на обналичивание средств» по счетам, через которые проходят деньги гособоронзаказа, следует из отчета.

Число банков-нарушителей и суммы операций по обналичиванию средств гособоронзаказа Банк России не уточняет. Согласно отчету, на 1 апреля 2017 года с гособоронзаказом могут работать только восемь уполномоченных банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, банк «Санкт-Петербург» и банк «Россия».

Источник издания в одном из предприятий ОПК уточнил, что 27 банков вместо восьми проверялись потому, что они работают на «втором» уровне — то есть с предприятиями в регионах. Часть средств из полученных авансов обналичивается для зарплат, мелких подрядов, платежей контрагентам.

Всего на обналичивание ушло минимум 50%, а то и все 70% всех сумм гособоронзаказа, считает источник, близкий к ЦБ и Росфинмониторингу. Представитель банка ВТБ заявил, что проверка еще не завершена. В Газпромбанке каких-либо нарушений выявлено не было, по результатам проверки ЦБ РФ были составлены рекомендации.

Топ-менеджер одного из банков, работающих с предприятиями ОПК, отметил, что жесткость системы спецсчетов только увеличивает себестоимость обналичивания, а не гарантирует защиту от нее. Схемы по обходу этой системы давно найдены и они применяются в том числе и в крупных уполномоченных банках, говорит источник.

Он добавил, что в большинстве случаев речь не идет о мошенничестве, поскольку без наличных многие необходимые хозяйственные операции просто невозможно обеспечить в разумные сроки.

Банковский контроль за выполнением госконтрактов начали осуществлять в 2015 году после того, как при участии ЦБ РФ в закон «О государственном оборонном заказе» были внесены поправки, оговаривающее банковское сопровождение гособоронзаказа.

В 2016 году на оборону и национальную безопасность было потрачено 3,15 трлн рублей. Из них около 2 трлн составили расходы на закупку новых вооружений, модернизацию имеющегося оружия, а также строительство и приобретение техники и товаров для нужд Минобороны РФ.