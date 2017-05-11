Хараре, 11 мая, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Роберт Мугабе находится на лечении глаз в Сингапуре, сообщает 11 мая Reuters.

U.S. Navy Роберт Мугабе

93 летний глава государства в силу своего возраста испытывает проблемы со зрением, в результате может сложиться впечатление, что он задремал на публике, заявил пресс-секретарь президента Джордж Чарамба.

Дискуссии вокруг здоровья Мугабе давно уже стали горячей темой для обсуждения, особенно в преддверии президентских выборов, которые состоятся в 2018 году.

Мугабе уехал в Сингапур на лечение 8 мая, как ожидается, он пробудет там два месяца.

«Президент не может переносить яркий свет. Если вы посмотрите на него, то увидите, что его глаза опущены вниз, для того, чтобы исключить прямого попадания освящения», — отметил Чарамба.

Напомним, президент Мугабе уже проходил медицинский осмотр в Сингапуре в марте 2017 года. По данным некоторых СМИ, президент страдает раком простаты, что отвергают правительственные чиновники.

Робер Мугабе является старейшим государственным лидером в мире, в феврале ему исполнилось 93 года. Тем не менее президент готов участвовать в будущей гонке, чтобы очередной срок руководить страной.