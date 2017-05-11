Лос-Анджелес, США, 11 мая, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Студия FXX работает над анимационным сериалом про Дедпула, сообщается, что пока безымянным проектом занимаются Дональд Гловер и его брат Стивен Гловер, об этом сообщило 10 мая издание Variety.

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Ожидается, что первый сезон сериала, который будет включать в себя 10 эпизодов выйдет в 2018 году. Пока нет информации о том, какое у него будет название.

Создатель сериала «Атланта» и победитель «Золотого глобуса» Дональд Гловер и его брат «Стивен Гловер», который работал с ним над «Атлантой», выступят в качестве шоураннеров, исполнительных продюсеров и сценаристов.

Также исполнительными продюсерами станут Джозеф Лоуб и Джеймс Чори из Marvel. Сериал будет выпускаться Marvel Television в сотрудничестве с FX Productions и ABC Signature Studios для FXX (телевизионная сеть Fox).

«Насколько это может быть забавно? Дэдпул, Дональд и Фокс — идеальный подбор, — сказал Джозеф Лоуб, — мы очень рады, что наши отношения с FX, которые начались с «Легиона», продолжаются тем, что обязательно станет новаторским шоу во взрослой анимации».

Напомним, фильм «Дедпул», выпущенный студией 20th Century Fox, при бюджете в $ 58 млн собрал в мировом прокате почти $ 800 млн. Фильм утвердил актера Райана Рейнольдса как звезду первого уровня и оживил жанр фильмов про супергероев с рейтингом R (не рекомендуется для просмотра с детьми).