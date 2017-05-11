Москва, 11 мая, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Победу Эммануэля Макрона на выборах президента Франции обеспечили такие методы как перехват у оппозиции популистской и антиистеблишментной повестки, отказ от идеологических догм, недопущение консолидации оппозиции, сообщает 11 мая коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По итогам минувших выборов президента Франции холдинг опубликовал доклад «Технологические уроки выборов президента Франции для России».

«Французская кампания позволила выработать универсальную формулу победы над кандидатами-популистами, которая может использоваться и в других странах, включая Россию», — пишут авторы исследования.

В разделе «Выводы и уроки для России» перечисляются слагаемые этой формулы:

Перехват у оппозиции популистской и антиистеблишментной повестки. Копирование и «отзеркаливание» методов ведения популистской кампании — отказ от идеологических догм, опора на низовую активность, использование социальных сетей и тд. Дробление оппозиционного фронта, недопущение его консолидации. Кастинг и выдвижение «новых лиц». Акцент на работе с профессиональными навыками лидера нового проекта, постоянная тренировка.

При этом победа Макрона произошла на фоне консенсуса большей части элиты.

«Изучение опыта реагирования на репутационные атаки французских политиков дает нам замечательные примеры того, как надо и как не надо на них отвечать. Ригидная и агрессивная позиция [бывшего премьер-министра Франции Франсуа] Фийона (очень похожая на типовое поведение российских чиновников в аналогичных ситуациях) привела к обвалу его рейтинга. А проактивность Макрона, понимание своих потенциально слабых мест и заблаговременная их защита привели к высокой устойчивости его репутации», — сообщают авторы доклада.

Напомним, второй тур выборов во Франции прошел 7 мая 2017 года. За Макрона проголосовали 66,06% избирателей (20 703 694 человек), за лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,94% (10 637 120 человек).