Москва, 11 мая, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Предугадывать поведение Центробанка РФ по ключевой ставке достаточно проблематично: в начале февраля регулятор говорил о «уменьшении потенциала снижения ключевой ставки в первом полугодии», а уже в двух последующих месяцах ставка была сокращена на 0,75%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«В том случае если решить для себя, что ЦБ имеет определенную стратегию и действует исходя из экономической ситуации, то вполне вероятно можно стать свидетелями дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики вплоть до 8,5%», — считает Мащенко.

«Главными причинами является восстановление ВВП и сохранение низких уровней инфляции — именно на эти показатели обращает внимание регулятор при принятии решения по размеру ключевой ставки. Так экономика начала аккуратно расти с последнего квартала 2016 года — 0,3% и продолжила в первые три месяца 2017 года — 0,4%», — отметил эксперт.

«К концу года главные российские ведомства: Минэкономразвития, ЦБ и Минфин ожидают увеличение ВВП в среднем на 1,5%, без оглядки на возможное падение нефтяных котировок и в том случае если инфляция будет и дальше держатся на в районе 4,1%, то дальнейшее смягчение кредитных условий лишь вопрос времени», — полагает Мащенко.

«Выглядит вполне логичным, что по мере восстановления экономики Банк России будет возвращать ключевую ставку на уровень 2014 года, где в среднем этот показатель равнялся 8%», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля 2017 года центральный банк РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 9,25% годовых. Принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил из того, что инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось.

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