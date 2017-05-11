Магас, 11 мая, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Напомним, за последние 10 дней кабинет министров Ингушетии теряет уже второго вице-премьера. 30 апреля был отправлен в отставку первый заместитель председателя правительства Муслим Дзейтов. Его уволили за недостатки, допущенные при строительстве перинатального центра.

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В правительстве Ингушетии потери: уволен вице-премьер

Как сообщало ИА REGNUM, Урусхан Евлоев был назначен на должность вице-премьера 30 декабря 2016 года, ранее он был начальником жилищной инспекции. Евлоев — член Центрального совета партии «Справедливая Россия», председатель Совета регионального отделения партии в Ингушетии.

Во время выборов главы республики в 2013 году президент РФ Владимир Путин включил в список претендентов на должность главы его кандидатуру наряду с кандидатурами Юнус-Бека Евкурова и Магомеда Татриева.