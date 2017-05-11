Казань, 11 мая, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета дали субъектам законодательной инициативы срок на подачу поправок до 22 мая, после чего документы рассмотрят в оставшихся чтениях. Вступить в силу нормы в республике должны с 1 января 2018 года.

Цитата из к/ф «100 грамм для храбрости». Реж. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. 1976. СССР В вытрезвителе

По словам председателя комитета по социальной политике Светланы Захаровой, ко второму чтению должны быть устранены замечания, которые сделало правовое управление Госсовета к одному из проектов.

По информации ИА REGNUM, до 2012 года вытрезвители в Татарии курировались органами внутренних дел, но позднее их исключили из-под этой подведомственности. Подвыпивших жителей региона стали доставлять в больницы, но со временем и эта практика изжила себя. В последние годы в Татарии лишь в девяти муниципалитетах работали вытрезвители, оставаясь в подвешенном состоянии. Сегодня депутаты Госсовета сделали попытку разрешить эту многолетнюю проблему, передав полномочия по нетрезвым согражданам в руки муниципальных властей.

Забирать для вытрезвления в специальные учреждения будут не только тех, кто нуждается в медпомощи. Остальным «поклонникам Бахуса» также предоставят место для временного пребывания.