Москва, 11 мая, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Не допустить новый снос усадьбы XVIII века, призывают в общественном движении «Архнадзор».

Снос здания

В редакцию ИА REGNUM поступило заявление Общественного движения «Архнадзор»:

Снос в минувшие праздники дома Неклюдовой XVIII века на Малой Бронной, 15Б вызвал большой общественный резонанс. Напомним, что правительство Москвы отказало зданию старейшей московской детской больницы в охранном статусе и выдало разрешительную документацию на строительство здесь жилого дома высотой 28 метров.

По сходной схеме готовится снос усадебного дома XVIII века по адресу: Покровка, 36/1.

Усадьба известна с 1758 года. Главный дом со скруглением фасада на углу Лялина переулка построен купцом Михаилом Трофимовичем Яковлевым в 1790-е годы. Усадьба всегда была купеческой, но составляла ансамбль с соседней усадьбой князей Голицыных (Покровка, 38), включенной в Альбомы Казакова. В 1870-е годы архитектор А.А. Никифоров увеличил дом пристройками со стороны двора. В 1900-е годы в доме жил потомственный почетный гражданин Федор Николаевич Кудряшов — совладелец Торгового дома братьев Кудряшовых, которым принадлежала крупная суконная фабрика на Малой Семеновской улице.

Дом обладает cтатусом ценного градоформирующего объекта. Это означает, как правило, что Мосгорнаследие однажды отказало дому в статусе памятника архитектуры. Действительно, заявка на охрану была отклонена еще в «лужковские» годы, когда дом попал в руки инвестора. По контракту, заключенному в декабре 2004 года, инвестором выступило ОАО «Механический завод». Жители были расселены, дом опустел. 14 июня 2005 года снос здания был согласован пресловутой «Сносной комиссией» при Правительстве Москвы.

Это один из тех проектов предыдущей администрации города, которые не отменены действующим правительством Москвы.

24 апреля 2014 года Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным, согласилась продлить сроки реализации проекта. Запланировано «жилое здание с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды».

Напомним, что Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденное Постановлением Правительства России № 972, определяет регенерацию как «восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды». Правительству Москвы известна эта формулировка, однако, как и в лужковские годы, под шапкой «регенерации» раз за разом прячется банальный снос. Как легко убедиться, дом на Покровке вовсе не утрачен — он лишь готовится к уничтожению.

Известно Правительству Москвы и о том, что ценные градоформирующие объекты в охранных зонах (а дом расположен в границах объединенной охранной зоны № 65) подлежат сохранению согласно тому же подзаконному акту.

Однако разрешительный документ Москомархитектуры — Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) от 28 октября 2016 года, подписанное главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым, — предполагает «воссоздание фасадных стен», то есть именно снос.

Сергей Олегович, таким образом, готов разделить ответственность за снос стен XVIII века с руководителем авторского коллектива Михаилом Посохиным и главным архитектором проекта М. Плехановым («Моспроект-2»).

АГР, в свою очередь, опирается на Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от 19.12.2012, выданный Москомархитектурой по решению той самой Градостроительно-земельной комиссии, которую возглавляет мэр Москвы.

Согласно этим документам, дом получает мансарду и два подземных этажа с парковкой. Вероятно, именно ради удешевления подземного строительства заказчик, проектировщики и московские чиновники согласны на физический снос здания.

Общественное движение «Архнадзор» призывает Правительство Москвы пересмотреть разрешительную документацию по адресу: Покровка, 36/1.

Мы призываем мэра Москвы, руководителей Москомархитектуры и Мосгорнаследия привести, наконец, градостроительную деятельность в историческом центре города в соответствие с требованиями законодательства. Попросту говоря, выучить несколько формулировок Федерального закона и подзаконных актов. За шесть с половиной лет это было несложно сделать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководимые отнюдь не интересами жителей органы власти города Москвы раз за разом согласовывают девелоперам уничтожение с последующей застройкой уродливым новоделом всё новых исторических зданий столицы. Не стал исключением и апрель 2017 года, в конце месяца город потрясла череда скандалов, связанных с градостроительным «зудом» застройщиков.

Это и забытый усадебный дом XVIII века (Смоленский бульвар, 19, стр. 2), который реконструируют для резиденции Уполномоченного по правам человека в России. Координатор общественного движения «Архнадзор» москвовед Рустам Рахматуллин сообщил, что работы идут вне реставрационного режима, на основании обычной градостроительной документации, силами обычных подрядчиков. С фасадами поступают просто — замазывают раскрытия реставраторов, позволившие датировать дом серединой XVIII века.

«Обнаружив, что на месте особняка, который находится на режимной территории, ведутся работы, мы стали выяснять, а, что собственно происходит. Зная, что дом лишен охранного статуса, мы опасались, что есть угроза капитальным стенам, но выяснилось, что речь идет, о замазывании натурных раскрытий проведенных ранее исследований. Как только нам стала ясна картина происходящего на режимной территории, мы сразу сообщили об этом», — подчеркнул градозащитник.

И здание фабрики купца Григорьева, которое также не удалось отстоять, несмотря на то, что в дело вмешался суд, и наложил мораторий на проведение работ. На месте фабрики будет возведен семиэтажный клубный дом The Mostman, рассчитанный на 48 квартир. Здесь отличилась международная риелторская компания Savills, которая выступает консультантом и эксклюзивным продавцом жилого комплекса. Отметим, что данная компания гордится своей историей, и, как говорится на сайте компании, уделяет большое внимание преемственности традиций. Кроме того, Savills позиционирует себя как ответственную и уважаемую компанию, которая проводит серьезную работу в сфере благотворительности и поддержке местных сообществ.

Подробности читайте здесь: Красота исконного облика усадьбы XVIII века Москалькову не заинтересовала

И здесь: В Москве на один памятник архитектуры стало меньше