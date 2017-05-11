Москва, 11 мая, 2017, 13:33 — ИА Регнум. В целом за I квартал 2017 г. промышленное производство выросло на 0,1% (в аналогичном периоде 2016 г. — на 1,1%). Положительная динамика отмечена в добыче полезных ископаемых — 1,2% (в аналогичном периоде 2016 г. — 3,5%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха — 1,3% (0,3%).

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Снижение динамики производства зафиксировано в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 5,1% (4,3%), в обрабатывающих производствах — 0,8% (в аналогичном периоде 2016 г. — без изменений).

Вместе с тем, в начале 2017 г. продолжилось снижение внутреннего инвестиционного спроса.

Объем ВВП в январе — марте 2017 г. составил в текущих рыночных ценах 20 трлн рублей, или 23,1% прогнозируемого годового объема.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, по итогам 2017 года промышленное производство может вырасти на 3−4%. Что касается ВВП, то темпы его роста в 2017 году будут спокойнее, около 2%.