Ла-Пас, 11 мая, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес 10 мая заявил, что его страна верит в диалог как единственный путь к достижению согласия в спорах, которые возникают между соседними странами, сообщает канал TeleSur.

Vadgama Граница Боливии и Чили

«Боливия является страной-пацифистом, которая верит в диалог как единственный путь к достижению соглашения между братскими и соседскими народами», — написал Моралес на своей странице в Twitter.

Президент Боливии ответил таким образом после того, как министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос назвал маневры элитных подразделений вооруженных сил Боливии на границе двух стран неделикатными и опасными действиями.

Официальный Ла-Пас заявил, что развертывание военных соединений предназначено для поддержки борьбы с контрабандистами и защиты боливийской экономики, страдающей от этого явления.

«Там, где правит «сила», а Конституцию принял диктатор, самое опасное это быть на стороне правды…», — заявил боливийский президент в другом своем сообщении в социальной сети Twitter, требуя освобождения девяти боливийских сотрудников погранслужбы, боровшихся с контрабандистами на границе и оказавшихся в тюрьме на севере Чили.

Напомним, отношения между официальными Ла-Пас и Сантьяго остаются натянутыми, после того как 22 марта 2017 года боливийские сотрудники погранслужбы были арестован чилийскими полицейскими за попытку захвата грузовика с грузом.

Согласно боливийской версии событий, чилийская полиция «вторглась» на территорию Боливии и «похитила» сотрудников погранслужбы, двое из которых являются военнослужащими, в то время когда они выполняли свою работу по таможенному контролю. В настоящее время они заключены в тюрьму на территории Чили. Чилийский суд может приговорить их к 25 годам лишения свободы.

Боливия считает, что захваченные сотрудники погранслужбы стали жертвами стремления чилийских властей наказать правительство Моралеса за его политику, которая сложилась в последние годы и которая привела страны в Международный суд в Гааге, где в настоящее время обрабатывают иск Боливии к Чили по вопросу о доступе Боливии к морю. В Суде также рассматривается чилийское требование признать воды реки Салила международными, а не исключительно боливийской юрисдикцией.