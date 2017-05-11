Чжоушань, Китай, 11 мая, 2017, 13:33 — ИА Регнум. В китайском городе Чжоушань состоялась торжественная церемония, посвященная закладке первого зарубежного завода американской авиастроительной корпорации Boeing. По планам сторон, предприятие заработает уже во второй половине 2018 года.

airlinereporter.com Завод Боинг в КНР

Строительство авиапредприятия будет состоять из двух основных этапов: сначала будет возведен цех финальной сборки лайнеров Boeing 737, затем будет сдан в эксплуатацию центр передачи продукции заказчику.

Соглашение о создании первого зарубежного предприятия Boeing было достигнуто в октябре 2016 года, переговоры американского концерна Boeing и китайской авиастроительной корпорации СОМАС длились около двух лет, пишет «Сина синьвэнь».

«Строительство завода в Китае — это яркий пример динамичного и взаимовыгодного партнерства между Соединенными Штатами и Китаем. Будущее предприятие окажет серьезное влияние на развитие авиационной промышленности как КНР, так и США», — заявил на церемонии генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Рэй Коннер.

В октябре 2016 года Boeing и СОМАС подписали соглашение о создании завода в 287 км к юго-востоку от Шанхая в китайском городе Чжоушань (провинция Чжэцзян). Завод рассчитан на ежегодную поставку не менее 100 единиц Boeing 737.

Комплекс, площадь которого составляет 40 гектаров, объединит несколько цехов, ангаров, офисных зданий, складов, кроме того на территории предприятия будет построена взлетно-посадочная полоса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, совместный китайско-американский завод по производству самолетов Boeing 737 и Boeing 737 MAX в городе Чжоушань провинции Чжецзян будет не только очередным совместным предприятием, но и станет драйвером развития китайской авиапромышленной отрасли.