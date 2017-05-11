Москва, 11 мая, 2017, 13:26 — ИА Регнум. В России по состоянию на 2 мая 2017 года инфляция отмечена на уровне 1,4%. При этом в марте 2017 г. инфляция составила лишь 0,1%, сообщили в Счетной палате РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Продовольственные товары по итогам марта с начала 2017 г. подорожали на 1,2% (за аналогичный период 2016 г. — на 2,3%), непродовольственные товары — на 0,9% (2,3%).

Цены и тарифы на услуги в марте с начала 2017 г. выросли на 0,8% (в аналогичном периоде 2016 г. — рост на 1,4%). При этом за март текущего года прироста цен на услуги зафиксировано не было.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-марте 2017 г. снизились на 0,2%, (в аналогичном периоде 2016 г. — снижение на 3,7%).

Реальная начисленная среднемесячная заработная плата увеличилась на 1,9% (снижение на 0,6%).

Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 апреля 2017 г. по сравнению с начало года увеличилась на 33,4% и составила 3,6 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3%. Центробанк РФ планирует к концу 2017 года достичь целевого значения в 4%.