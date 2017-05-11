Москва, 11 мая, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Китайский мессенджер WeChat был исключен из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Это произошло после того, как компания WeChat International PTE предоставила сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации.

«Организаторы распространения информации обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации и дальнейшего взаимодействия», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор заблокировал все сервисные IP-адреса и технические домены сервиса WeChat.

«Неисполнение обязанностей организатора распространения информации по закону влечёт ограничение доступа к информационным системам компании на территории Росссийской Федерации», — также говорится в сообщении.

Мессенджер WeChat предназначен для обмена текстовыми, голосовыми сообщениями, а также фотографиями и видео.