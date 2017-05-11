Сочи, Краснодарский край, 11 мая, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС и властям Тюменской области сосредоточиться на создании удобных условий временного размещения людей и ликвидации последствий паводка, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

72.mchs.gov.ru Паводок

По его словам, президент РФ Владимир Путин выслушал по телефону доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Тюменской области Владимира Якушева о подтоплении в регионе. Глава государства отметил, что спасатели и власти региона достаточно эффективно оказывают помощь населению, которое оказалось в районе подтопления.

«Президент также попросил дополнительно сосредоточиться на создании удобных условий временного размещения и ликвидации последствий этого природного бедствия», — сообщил Песков.

В результате паводка в Ишиме и Ишимском районе Тюменской области подтоплены более 4 тыс. домов, эвакуированы 420 человек, в том числе свыше 100 детей, сообщает сайт Кремля.

Вместе с тем эвакуация жителей началась в еще одном микрорайоне Ишим в Тюменской области из-за паводка, где под угрозой затопления находятся восемь улиц, сообщили в пресс-службе городской администрации.