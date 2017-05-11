Москва, 11 мая, 2017, 13:24 — ИА Регнум. «В ночь на 13 мая на станции метро «Деловой центр» пройдет закрытый предпоказ мировой премьеры оперы-оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина», — говорится в сообщении. — Он состоится в рамках празднования 82-летия Московского метрополитена».

Www.mos.ru Премьера оперы «Сильмариллион. Памяти Толкина» на эльфийском языке

Оперу-ораторию будут исполнять на эльфийском языке, который придуман Джоном Рональдом Руэл Толкином, также в ней прозвучат и тексты на английском языке.

Отмечается, что в постановке мероприятия примет участие хор РГГУ под руководством Бориса Тараканова, президентский оркестр РФ, а также академический хор московского метрополитена. Автором оперы является Михаил Костылев, написавший множество саундтреков к популярным российским и зарубежным компьютерным играм, мультфильмам и кино.