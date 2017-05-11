Москва, 11 мая, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность первой личной встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По его словам, Кремль ориентируется на то, что лидеры двух стран будут одновременно находиться в июле на саммите в Гамбурге. «Это может стать хорошим поводом для их встречи», — сказал Песков.

Он напомнил, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров уже ответил на вопрос о том, состоится ли встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Германии.

Лавров 10 мая заявил, что встреча лидеров США и РФ состоится «на полях» саммита G20 в Германии, который пройдет в июле 2017 года. Об этом он говорил с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном.

«Так что в любом случае они (президенты России и США — ИА REGNUM ) повидаются в июле», — сказал Лавров.

Ранее президенты РФ и США общались только по телефону, последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 2 мая.