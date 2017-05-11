Санкт-Петербург, 11 мая, 2017, 13:26 — ИА Регнум. После завершения процесса «оцифровки» захоронений Петербурга и Ленобласти по имени и другим данным можно будет найти точное место захоронения усопшего. Создатели планируют собрать полную базу кладбищ России.

Vitold Muratov Мурино. Братское кладбище лётчиков Балтийского флота

«Актуальный сайт, как и база кладбищ, в настоящее время находится в разработке. Он будет активен через месяц-полтора. Пока же действует сайт-визитка — демонстрационная версия с базой, содержащей буквально несколько имен, тогда как всего в Петербурге и Ленобласти расположено свыше 7 млн захоронений», — рассказал Максим Логинов.

По его словам, воспользовавшись новым порталом, пользователи смогут найти данные о конкретном усопшем с фотографией могилы, воспользоваться навигатором до места захоронения, а также запросить дополнительные услуги (организация похорон, уборка и др.).

Чтобы найти определенное захоронение, необходимо ввести в поиске на сайте фамилию, имя и отчество покойного, а при возможности — дату рождения и смерти. Место на кладбище можно будет увидеть на карте, для чего используется сервис «Яндекс.Карты».

Добавим, что на сайте будет размещена информация не только об обычных кладбищах, но и мемориалах и воинских захоронениях. Этот раздел смогут использовать поисковые отряды для поиска без вести пропавших.

«В основном к фотофиксации захоронений привлекаются студенты. На съемку кладбищ Петербурга и Ленобласти ушло порядка трех месяцев работы. Затем пойдем в направлении Северо-Запада. В Москву — в последнюю очередь, поскольку там очень большой объем работы», — отметил Логинов.

Добавим, ранее идею создания подобной электронной карты, как один из пунктов «дорожной карты» «Интернет+Город», высказывал Минстрой, однако проект так и не запустили.