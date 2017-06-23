Симферополь, 11 мая, 2017, 13:18 — ИА Регнум. На отдых в детский лагерь «Артек» в Севастополе приехали девять детей из Сирии, сообщили 11 мая в пресс-службе учреждения.

Krymtrek.ru Детский лагерь. Артек

Уточняется, что ребятам по 15−16 лет. Они — дети погибших военнослужащих правительственных войск Сирии.

В «Артеке» уточнили, что сирийских ребят хотят включить в мирную жизнь. Они прибыли в лагерь 5 мая по приглашению российского «Фонда социально-культурных инициатив».

Напомним, 9 мая «Артек» впервые принял участие в акции «Бессмертный полк». На Дворцовой площади в День Победы прошел Митинг Памяти.

В празднованиях Дня Победы приняли участие более трех тысяч артековцев. В Параде Победы в Севастополе впервые приняла участие парадная рота «Артека» в составе 66 участников.