Суздаль, Владимирская область, 11 мая, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника впервые ввело плату за вход на территорию Суздальского Кремля. Нововведение действовало во время майских праздников. Для того чтобы войти на территорию, туристам пришлось заплатить по 50 рублей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рождественский собор Суздальского Кремля

Кроме того, было принято решение увеличить цену входного билета. За просмотр экспозиций нужно было заплатить 350 рублей. Увеличилась и цена билета для льготных категорий туристов.

Как сообщает «Комсомольская правда во Владимире», такое решение было принято, чтобы посчитать количество туристов, заходящих на территорию Кремля. Кроме того, руководство музея планировало таким образом узнать, насколько место привлекательно для экскурсантов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что владимирские общественники выступили против некоторых новшеств, которые вводит назначенный летом 2016 года по приказу министра культуры РФ Владимира Мединского директор Игорь Конышев.

К примеру, жители протестуют против многомиллионных закупок, изменения логотипа, покупок праздников, которые ранее делались силами музейных работников, у московских компаний. Кроме того, из учреждения культуры были уволены лучшие работники, а штат заместителей директора вырос с трех человек до восьми.

В конце апреля 2017 года почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова обратилась к президенту с просьбой вмешаться в дела музея. Герой труда лично попросила Владимира Путина разобраться в ситуации и получала обещание помочь.