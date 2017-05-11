Махачкала, 11 мая, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Жительница села Цебари Цунтинского района Дагестана предстала перед судом за распространение в социальных сетях информации, содержащей призывы к террористической деятельности.

George Hodan Суд

Как сообщили ИА REGNUM 11 мая в прокуратуре республики, четыре текстовых материала, которые женщина разместила на своей странице в соцсети «ВКконтакте», подпадают под статьи УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма» и «Возбуждение ненависти либо вражды». Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело передано в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Жители Дагестана нередко становятся фигурантами уголовных дел за призывы к терроризму. В конце апреля текущего года в суд было направлено дело жителя Хасавюрта, который, по данным следствия, в 2015 году распространял в соцсетях видеозапись, содержащую призывы к экстремизму.

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В начале февраля тот же Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Абдуллу Апавова к двум годам колонии за публикации и комментарии террористического характера в социальных сетях. В январе текущего года суд рассматривал уголовное дело по той же статье в отношении жителя Дагестана Р. Ахсарова. А в декабре прошлого года за видеоролик экстремистского характера фигурантом уголовного дела стал житель Унцукульского района Дагестана.