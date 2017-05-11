Чебоксары, 11 мая, 2017, 13:01 — ИА Регнум. В столице Чувашии в связи с аномальными для мая холодами «заметно выросло» обращений в мэрию по поводу подачи тепла, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

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В мэрии отмечают, что сейчас завершается первый этап подготовки к предстоящему отопительному сезону — гидравлические испытания на тепловых сетях.

«12 мая к 07:00 энергетики готовы восстановить циркуляционный режим в полном объеме для потребителей Новоюжного и Центрального районов города Чебоксары. Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, тепловых сетей, готовность персонала позволяют обеспечить растущие тепловые нагрузки», — говорят в администрации.

Чиновники подчёркивают, что «при необходимости энергосистема будет готова предоставить тепловую энергию потребителям». «Чтобы подача тепла была возобновлена, собственники помещений в многоквартирных домах должны принять соответствующее решение на общем собрании», — напоминают в мэрии.

Ранее в администрации отмечали, что в Чебоксарах с10 до 12 мая проводятся совместные гидравлические испытания тепловых сетей Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» и ООО «Коммунальные технологии» для потребителей 844 жилых домов. При этом испытания проводятся в период резкого похолодания, вызвав возмущение жителей, которые в нетипичные для мая холода остались одновременно и без тепла, и без горячей воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве, которая также переживает резкое похолодание, 10 мая по решениею столичных властей будет возобновлена подача тепла в социальные учреждения и жилые дома.