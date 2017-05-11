Москва, 11 мая, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Подача тепла в жилые дома и на соцобъекты Московской области должна быть возобновлена в кратчайшие сроки и для этого есть техническая возможность, заявил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

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Хромушин пояснил, что соответствующее распоряжение направлено главам муниципальных образований Подмосковья. По его словам, губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручения главам муниципалитетов принять меры в кратчайшие сроки.

«Техническая возможность быстро включить отопление в домах жителей имеется, так как отопительный сезон закончился всего несколько дней назад», — пояснил Хромушин.

По словам министра, власти решили вернуть тепло в дома, после многочисленных обращений жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Москве возобновилась подача тепла в дома и в социальные учреждения — из-за низких температур.

В Москве отопление начали отключать 2 мая, так как среднесуточная температура воздуха держалась на уровне восьми градусов тепла более пяти дней подряд.

11 мая в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москву теплая погода (18 градусов тепла) придет не ранее 17 мая. К концу этой недели дневные температуры достигнут уровня в 11−14 градусов.

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