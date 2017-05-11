Москва, 11 мая, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Решение Совета министров ЕС о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в страны ЕС «чуть-чуть облегчает существующую систему». Об этом, как передает RT, сообщил замглавы МИД России Алексей Мешков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко и ЕС

«Этот так называемый безвизовый режим с Украиной — в определенной степени такая «морковка на веревочке», которая просто чуть-чуть облегчает существующую систему», — отметил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 17 мая в Страсбурге будет подписано соглашение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС.

«Совет министров ЕС принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия», — отметил украинский лидер.

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