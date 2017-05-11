Брюссель, 11 мая, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Прогноз роста ВВП России по итогам 2017 года Европейской комиссии пересмотрен в сторону увеличения, говорится в сообщении ЕК.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВВП России

Согласно предыдущему прогнозу, рост ВВП должен был составить 0,8% по итогам 2017 года. Теперь в прогноз внесен показатель 1,2%.

В 2018 году Еврокомиссия ждала рост российского ВВП 1,1%, в новом прогнозе цифра повысилась до 1,4%.

Причиной для пересмотра прогноза стало «постепенное улучшение» экономической ситуации в России. Внутренний спрос, по мнению экспертов ЕК, достиг нижнего предела на фоне укрепления валюты и замедления инфляции.

«Восстановление, как ожидается, будет укрепляться в рассматриваемый период на фоне стабилизации цен на нефть, хотя и умеренными темпами», — говорится в прогнозе.

Однако, эксперты отметили, что масштабы подъема будут ограничены фискальной консолидацией и структурными барьерами. ЕК прогнозирует инфляцию в РФ в этом году на уровне 4,4%, в 2018 году — 4%.