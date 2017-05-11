Ярославль, 11 мая, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В Ярославле снова начала появляться незаконная наружная реклама больших форматов, с которой долго боролись городские власти. Новые конструкции появились на проспекте Машиностроителей и улице Чкалова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Ковинский Рекламный щит в Ярославле

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM бывший председатель комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Алексей Ковинский, разрешение на установку мэрия в его бытность руководителем подразделения не давала.

«Вначале должен пройти аукцион. На нем фирмы соревнуются за право размещения рекламных конструкций. Обычно это стоит победителю от 500 тыс до млн рублей. Затем победившая организация платит еще в бюджет города от 60 до 100 тысяч рублей в год. Последний аукцион состоялся осенью 2016 года, и этих мест для размещения рекламных конструкций в нем не было», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Ковинский.

В мэрии Ярославля подтвердили, что эти рекламные конструкции установлены незаконно.

«Мы проверим и если на конструкции не обнаружим — а это скорее всего будет так — информационную табличку, кто установил, то выдаём предписание о демонтаже незаконной рекламной конструкции на неизвестного владельца. Опубликуем наше предписание в газете и дадим месячный срок на его выполнение. В течении этого периода мы разбирать конструкцию и снимать размещенную на ней рекламу не имеем права», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по рекламе и контролю за размещением рекламных конструкций мэрии Ярославля Елена Рогова.

Как пояснили в комитете по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии, штраф за самовольное размещение рекламной конструкции может наложить полиция. Штраф может составлять для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических — от 500 тысяч до 1,5 миллиона.

Аукционов на право размещение рекламных конструкции не было давно, по словам Елены Роговой, поскольку вносились изменения в схему размещения рекламных конструкций.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015—2016 годах городские власти вели масштабную борьбу с незаконной наружной рекламой, одновременно предоставляя бизнесу законные места, которые расторговывались на аукционах. Это привело к тому, что почти вся наружная реклама в городе стала легальной, приносящей доход бюджету. Эксперты полагают, что появление незаконных билбордов связано как с отсутствием аукционов, так и с начавшейся избирательной кампанией в муниципалитет города.