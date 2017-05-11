Манила, 11 мая, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Филиппины начали переброску военнослужащих и снабжения к спорным островам в Южно-Китайском море, сообщает 11 мая Associated Press.

U.S. Navy photo by Lt. Anthony Waters Филиппинский морской десант

Переброска войск началась с целью подготовки к строительству, которое включает укрепление и удлинение взлетно-посадочных полос, а также создание доков.

Китай уже выражал негодование в отношении активности Филиппин в данном районе. Так, Пекин выступил с протестом против визита министра обороны Филиппин на спорные острова, который состоялся в апреле.

Вооруженные силы Филиппин начали прибывать к спорным островам на прошлой неделе, заявил глава западного командования филиппинских войск генерал-лейтенант Рауль дель Росарио.

Активным развитием инфраструктуры также занимается Китай, ведущий строительство у спорных остров Спратли, что вносит раскол в отношения между Пекином и Манилой, несмотря на некоторое потепление после прихода к власти президента Филиппин Родриго Дутерте.

Напомним, острова Спратли, находящиеся в Южно-Китайском море, являются предметом спора между шестью государствам: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинам и Брунеем. Споры усугубляет тот факт, что в регионе обнаружены существенные запасы нефти и газа.