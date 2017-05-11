Триполи, 11 мая, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Три страны, входящие в ОПЕК, могут уничтожить весь позитивный эффект от соглашения «ОПЕК плюс» по сокращению объемов добычи нефти. Речь идет о Ливии, Нигерии и Ираке, каждая из которых преследуя собственные интересы, может негативно повлиять на рынок и обрушить цены на нефть. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает «Вести Экономика».

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

Так, согласно сообщению ливийской госкомпании National Oil Corporation, в стране нефтепроизводство превысило показатель в 800 тыс. баррелей в сутки впервые с 2014 года. Произошло это во многом благодаря увеличению добычи на самом крупном местном месторождении Эль-Шарара. Здесь производится около 225 тыс. баррелей нефти в сутки. Потенциал месторождения еще выше — 330 тыс. баррелей в сутки.

Нефтедобыча растет и на месторождении Эль-Филь. Два года оно простаивало, но начав работу в апреле 2017 года, показывает относительно неплохие результаты. Здесь пока добывается около 90 тыс. баррелей в сутки.

Отмечается, что к концу лета Ливия будет стремиться нарастить добычу черного золота до 1,2 млн баррелей в сутки. При том, что на протяжении большей части первого квартала 2017 добыча находилась на уровне ниже 500 тыс. баррелей в сутки. Несмотря на то, что такой скачек кажется почти нереальным, рынки уже несколько раз смогли убедиться, что Ливия может увеличить добычу на 100 тыс. или даже 200 тыс. баррелей в сутки всего за одну ночь.

К тому же в этой стране на протяжении последних нескольких лет сохранялся невысокий уровень добычи нефти из-за политической борьбой между соперничающими группировками. Однако в начале мая 2017 года правительства двух противоборствующих сторон — востока и запада — согласились создать единые институты и национальную армию. Это может послужить позитивным фактором для развития нефтепромышленности в стране, и тогда добыча будет расти.

Что касается Ирака, то он согласился в ноябре 2016 года ограничить нефтепроизводство на 210 тыс. баррелей в сутки. Багдад в целом пытается соблюдать договоренности, хотя многие чиновники и говорят, что стране должна быть предоставлена льгота, поскольку Ираку необходимы средства для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пока же Ирак не сократил добычу до намеченных показателей, но у него еще есть время.

Однако гораздо большее беспокойство в ОПЕК вызывает то, что власти Ирака намекают на увеличение добычи черного золота. Обещанный лимит страны составляет 4,35 млн баррелей нефти в день. Министр нефти Ирака же в начале 2017 года говорил, что нефтепроизводство может быть увеличено до 5 млн баррелей в сутки.

Так, Багдад может негативным образом повлиять на решимость ОПЕК в целом. Особенно, если Ирак будет пытаться «выбить» себе квоты. Или же Ирак пойдет на пролонгацию сделки, но будет соблюдать ее не в полной мере, в результате чего и другие нефтедобытчики станут не на 100% соблюдать договоренности.

Другая ситуация с Нигерией. Как ранее писало агентство Reuters, большую часть 2016 года здесь не работал нефтепровод Trans Forcados из-за атак. Однако теперь Shell ремонтирует нефтепровод и проводит его испытания. Поставки нефти по нему могут начать осуществлять уже на этой неделе. Безусловно, этот фактор не прибавит рынку уверенности в эффективности продления сделки ОПЕК.

В то же время Ливии и Нигерии изначально были предоставлены квоты на добычу, так как нефтепроизводство в этих странах пострадало из-за войн. Ливия и Нигерия нуждаются в наращивании добычи нефти. Так согласно прогнозам экспертов, в этом году две страны могут в сумме увеличить нефтепроизводство на 800 тыс. баррелей в сутки. Это значит, что-то брея сокращений добычи нефти, которая взяли на себя члены ОПЕК. В частности, на долю Саудовской Аравии пришлось две трети всех сокращений картеля.

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В конце 2016 года сначала члены ОПЕК в Вене договорились сократить производство черного золото почти на 1,2 млн баррелей сутки в течение первого полугодия 2017 года, потом к этой инициативе присоединись еще 11 стран, не входящих в картель. Доля последних — почти 600 млн баррелей в сутки. В числе внекартельных игроков, принявших участие в соглашении, есть и Россия. Сделка рассчитана до начала лета. После этого 25 мая в Вене состоится очередное заседание картеля, на котором, как ожидается, будет принято решение о продлении договоренностей.

Ряд стран, в том числе и Саудовская Аравия, уже высказали свое намерение продлить соглашение. Саудовский министр энергетики, промышленности и природных ресурсов говорил, что его страны сделку о сокращении нефтедобычи может продлить больше, чем до конца 2017 года. Также и глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что считает эффективными меры ОПЕК и стран вне ОПЕК по стабилизации мирового рынка нефти.

Общей позиции по вопросу пролонгации договоренностей участниками обсуждений выработано еще не было. Однако, как отмечает Neftegaz.ru, некоторые члены ОПЕК готовы не только поддержать продление срока соглашения о сокращении добычи нефти более чем на полгода, но и увеличить объем сокращения нефтедобычи.

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