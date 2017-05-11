Мехико, 11 мая, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Правительство Мексики 11 мая отвергло выводы доклада о вооруженных конфликтах, в котором страна находится на втором месте по уровню насилия в мире с 23 тыс. умышленных убийств в 2016 году, уступая по этому показателю только Сирии, сообщает издание La República.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Однажды в Мексике

Выводы доклада от 2017 года Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованного 9 мая, «не имеют никаких оснований в отношении Мексики», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Мексики.

Правительство отклонило выводы доклада, считая, что авторы использовали цифры, «происхождение которых неизвестно», отражают оценки, основанные на «неопределенной методологии», а также неправильно применяют юридические термины.

«Авторы доклада применяют одинаковый подход к странам с совершенно разными явлениями, которые не сопоставимы и не соизмеримы между собой», — говорится в заявлении мексиканского министерства.

Правительство Мексики считает «безответственным и неправильным» разговор о внутреннем вооруженном конфликте в Мексике, так как, по мнению властей, для такой оценки не достаточно ни существования в стране преступных групп, ни факта использования вооруженных сил для поддержания внутреннего порядка.

Власти подчеркнули, что насилие, связанное с организованной преступностью «является региональным явлением», выходящим за границы Мексики и распространяющимся на территории США, Гватемалы и Белиза.

Проблемы, такие как незаконный оборот оружия и наркотиков, с которыми столкнулась Мексика, не могут не касаться соседних стран. «Борьбу с транснациональной организованной преступностью необходимо анализировать целостно», — говорится в заявлении.

Правительство также заявило, что не осведомлено о происхождении цифр по убийствам из доклада IISS, заверяя, что Национальный институт статистики и географии, официальное статистическое агентство Мексики, не публиковал таких данных.

Кроме того, власти выразили сомнение в том, что все убийства, приведенные в докладе, «связаны с борьбой с преступными организациями». Статистика по умышленным убийствам включает в себя и убийства на бытовой почве и другие случаи, поэтому «доклад отталкивается от ошибочных базовых данных», — говорится в заявлении мексиканских властей.

«По данным Организации Объединенных Наций (ООН) от 2014 года, Мексика далеко не первая среди стран с самым высоким уровней насилия в мире», — говорится в сообщении министерства и добавляется, что в стране зафиксирован уровень убийств 16,4 на 100 тыс. человек населения.

Только в Латинской Америке, по сведениям, предоставленным мексиканскими чиновниками, «в таких странах, как Гондурас, Венесуэла, Белиз, Колумбия и Бразилия, зарегистрированы уровни убийств на 100 тыс. населения 90,4, 53,7, 44,7, 30,8 и 25,2 соответственно».

Напомним, в своем докладе IISS, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, утверждает, что Мексика стала второй страной по уровню насилия с 23 тыс. убийств в 2016 году, после Сирии с 50 тыс. убийств. За Мексикой следует Афганистан и Ирак, где зарегистрировано 17 тыс. и 16 тыс. насильственных смертей в 2016 году соответственно.