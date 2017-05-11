Москва, 11 мая, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Мешков уточнил, что 18−20 мая в ходе визита на Кипр министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет участвовать в заседании КМСЕ.

Витольд Муратов Совет Европы, Страсбург

«Естественно, будем обсуждать в рамках Комитета совета министров тяжелую правочеловеческую ситуацию на Украине», — отметил он.

Дипломат обратил внимание на события, происходившие на Украине 9 мая: «Вы видите, что происходит там в эти для нас праздничные дни, когда ветераны опять стали объектами атак неофашиствующих молодчиков».

«Разговор будет серьезный и насыщенный», — обещал он.

Кроме того, на переговорах российская сторона поднимет тему обстановки в Парламентской ассамблее Совета Европы, где происходит «вакханалия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Днепре (переименованный Днепропетровск, Украина) произошла драка между участниками «Марша Победы» и участниками так называемого АТО. «Ветераны АТО» набросились на участников «Марша Победы» из-за георгиевских лент.

После этого украинский министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области, а мэр Днепра пригрозил выводом на улицу радикалов.

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11 мая бывший лидер неонацистской украинской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош в соцсети заявил, что радикалы могут выйти на улицы и применить оружие, если вновь произойдет ситуация, подобная той, что была в Днепропетровске.

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