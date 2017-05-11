Москва, 11 мая, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Цены на нефть довольно сильно выросли после публикации позитивного отчета по запасам в США. Потребительские расходы в России упали до пятилетнего минимума, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«10 мая были опубликованы еженедельные данные по запасам нефти в США. Запасы сократились более, чем на 5 млн баррелей. Это сильнейшее снижение запасов с января 2017 года, — отмеил он. — Именно эти данные подтолкнули котировки черного золота выше 50$ за баррель маркти Brent».

«Тем временем, исследовательский центр «Ромир» опубликовал данные по потребительским тратам жителей России в апреле 2017 года. По данным агентства, реальные, то есть очищенные от инфляции потребительские расходы граждан упали в апреле до минимума за последние 5 лет.

На этом фоне курс доллара на московской бирже упал до 57 рублей за одну единицу американской валюты, евро торгуется на отметке 62 рубля, индекс ММВБ вырос до 2020 пунктов, а котировки нефти марки Brent подбираются к отметке в 51 доллар за баррель», — привел цифры эксперт.

«Буквально вчера (10 мая) говорилось о том, что нефтяной рынок ждет какого-то позитивного шока и говорили, что этим шоком может стать публикация позитивного отчета по запасам или заявления со стороны ОПЕК. Причем, позитива больше ждали от ОПЕК, а не от отчета по запасам, но именно второе позволило котировкам черного золота впервые за последние несколько недель вырваться выше 50 долларов за баррель. Однако очень сильно обольщаться подъему не стоит, рынок черного золота по-прежнему находится под довольно существенно угрозой снижения до 45−47$. Не стоит исключать падения вплоть до 41−42$. Говорить об обратном можно будет только после уверенного закрепления выше отметки в 50 долларов», — пояснил Задоя.

«Что касается рекомендаций по доллар/рублю, то они остаются без изменений. На протяжении долгого времени говорилось о том, что диапазон от 56 до 57 рублей неплохо подходит для покупок американской валюты со среднесрочными целями 62−63 рубля. Эта рекомендация остаются в силе, а те, кто воспользовался ей, уже подсчитывают прибыль», — считает эксперт.