Лос-Анджелес, США, 11 мая, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Австралийская актриса Марго Робби снимется в триллере Dreamland, где она сыграет грабительницу банков, об этом 10 мая сообщил портал The Hollywood reporter.

Studio and or Graphic Artist Официальный постер х/ф «Dreamland»

Продюсером и финансистом Dreamland станет Брэд Файнштейн из Romulus Entertainment, а на рынке в каннах в 2017 году фильм представит компания Sierra/Affinity. Продажами в США займутся компании CAA и WME.

Также в список продюсеров войдет сама Марго Робби, а также Том Акерли из Lucky Chap, Джози Макнамара, Брайан Кэвэна-Джонс и Риан Кэхилл. Сценарий к фильму был написан Николасом Звартом и в 2015 году попал в рейтинг «черный список» сценариев Голливуда (рейтинг сценариев, которые пока не экранизированы).

Картина будет рассказывать о 15-летнем мальчике и его приключениях, которые происходят в 1930-х года в США, во времена пыльных бурь. Мальчик пытается захватить грабительницу банков и получить вознаграждение за её голову.

Он находит грабительницу после того, как обыгрывает ФБР и местную полицию. И в этот момент обнаруживает, что она является совсем не таким человеком, каким её хотят представить власти.

Напомним, Марго Робби известна зрителям по сериалам «Соседи» (роль Донны Фридман) и «Пэн Американ». Также она снималась в фильмах «Бойфренд из будущего», «Волк с Уолл-стрит» и «Отряд самоубийц». В 2017 году она номинирована на премию «Сатурн» как лучшая актриса второго плана.