Пекин, 11 мая, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Добровольцами выступили четверо выпускников столичного университета аэрокосмических технологий Бэйхан. Два молодых человека и две девушки проведут более полугода в полностью закрытой капсуле, площадь которой составляет 160 кв. метров, пишет «Синьхуа».

Russian.people.com.cn] [russian.people.com.cn Эксперимент Юэгун-1 (Храм Луны-1)

Первый этап программы рассчитан на 60 дней, после чего группа в полном составе может быть заменена на другую. Ежедневно добровольцам придется выполнять поставленные учеными задачами, за исследователями круглосуточно будут наблюдать психологи и другие специалисты.

«Юэгун-1», что в переводе с китайского языка означает «Лунный дворец-1», состоит из нескольких модулей, в том числе комната для выращивания растений, животных, спальный отсек, а также гостиная и помещение для переработки отходов. Аналогичный эксперимент уже проходил на территории КНР, тогда добровольцы оказались отрезанными от внешнего мира на протяжении 105 суток.

«Юэгун-1» является третьей биорегенеративной базой жизнеобечения в мире, а также первой базой, разработанной полностью силами китайских специалистов. Главным инженером проекта выступил Лю Хун. По его словам, к 2030 году Китай сможет разместить первых космонавтов на Луне.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, три мужчины и одна женщина, выступившие добровольцами полгода назад, благополучно завершили эксперимент, который китайские журналисты уже окрестили как «Первый полет китайских космонавтов на Марс». Уникальный эксперимент продлился ровно 180 дней.