Луганск, 11 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Согласно сообщению, МВД ЛНР были получены сведения о продлении контрактов военнослужащих без согласия самих солдат из телефонного разговора с жителем города Ровно, служащим по контракту сержантом в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

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По словам сержанта, его контракт, заканчивающийся в мае 2017 года, был продлен на два года без его согласия. Более того, ему и нескольким другим военнослужащим, показывающим хорошие результаты в физической подготовке, было «настойчиво предложено» пройти трехнедельные курсы инструкторов на базе 197 центра подготовки сержантского состава в городе Десна Черниговской области.

Согласно предварительным данным, курсы будут вести представители Национальной гвардии штата Калифорния (США) с 15 мая 2017 года. Сержант и его соратники высказали опасения, что их могут зачислить в составы диверсионно-разведывательных групп и отправить «на убой» в Донбасс.

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Напомним, дисциплина и морально-психологическое состояние солдат ВСУ находятся на очень низком уровне, что приводит к регулярным случаям дезертирства, самоубийства и межличностным конфликтам.

Так, бывший помощник министра обороны Украины, ополченец Алексей Селиванов заявлял, что армия Украины разлагается, а командиры ВСУ уже не способны поддерживать дисциплину среди военнослужащих.